Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü(Covid-19) ülke genelinde tekrar etkisini arttırdı. Sivas’ta vaka sayılarının artmasıyla denetimler sıkılaştırıldı. Sivas Valiliği kentte bazı kısıtlamalar getirdi. Salgının baş göstermesi ile ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bazı köyler karantinaya alındı. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yüksek risk haritası ile kent merkezinin tamamını kapladı. Sivas’ta İnönü Bulvarında polis noktaları oluşturularak, maske takmayan vatandaşlar uyarılıyor. İl genelinde vatandaşları uyaran polis ekipleri, tedbirlere uymayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Öte yandan kentte İnönü bulvarında denetim yapan polis noktasına yaşlı bir kadın gelerek, maskesinin eskidiğini söyleyerek yenisini istedi. Bunun üzerine Polis memuru yaşlı kadına maske verdi. Polis memuru 62 yaşında olan kadına dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunmayı da unutmadı. Polise teşekkür eden yaşlı kadın polis noktasından ayrıldı. Denetimlerden memnun olduklarını dile getiren bazı vatandaşlar ise, insanların tedbirlere uymadığından yakındı.