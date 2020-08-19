Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış ilçesine bağlı Eşmeçayır köyünde anne Özlem Taşkın ve 14 yaşındaki oğlu İrfan Taşkın’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye gelerek arama çalışması başlattı. Jandarma arama kurtarma ekipleri, drone ve “Şov” adlı arama kurtarma köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor.