Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Sarısakal Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde yaşandı. 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Siner, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.