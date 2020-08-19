Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım’ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı.