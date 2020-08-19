Malatyalı Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım’ın (60) cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi. Cenazeye sanatçının az sayıda yakını katıldı.
Korona virüs nedeniyle ölen ses sanatçısı defnedildi
19.08.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul’da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler : ses sanatçısı,
725904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725904.aspx
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