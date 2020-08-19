Kaza Seydişehir-Konya karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Elibol (72) idaresindeki 06 BA 2520 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan eşi Zeynep Elibol (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Devrilen minibüsteki çift hayatını kaybetti
19.08.2020 - 15:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti.
Etiketler : minibüs,kaza,
725923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725923.aspx
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