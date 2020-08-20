Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SMA tip 1 kas hastalığından dolayı Ege’nin vücudunda protein üretimi gerçekleşmiyor. Yapılan tedavilere rağmen hastalığı atlatamayan minik bebeğin iyileşmesi için ABD’de bulunan ilaca ihtiyacı var. Fiyatı 2,3 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon lira) olan ilacı Ege’nin bir an önce kullanması gerekiyor. O ilacı alabilmek için yardım kampanyası başlatan aile, tedavi ücretinin yüzde 75’lik kısmının toplandığını, geriye sadece 490 bin avro kaldığını belirtti. Şimdiye kadar zoru başardıklarını belirten anne Didem Öztürkkan, çocuğunun yüzünün gülebilmesi için yardımseverlere çağrıda bulundu. İHA