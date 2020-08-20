Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi.

DİZİ ÇEKİMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.

Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.