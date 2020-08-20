Olay, kent merkezi Gümüşkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde oynayan 2 yaşındaki İ.B., ebeveynlerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak bidonda bulunan tineri içti. Çocuklarının kusmaya başladığını gören yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri İ.B.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Evinde tiner içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
20.08.2020 - 14:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar evlerinde yanlışlıkla tiner için 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Etiketler : tiner,çocuk,hastane,
726125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726125.aspx
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