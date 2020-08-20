Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, kent merkezi Gümüşkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde oynayan 2 yaşındaki İ.B., ebeveynlerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak bidonda bulunan tineri içti. Çocuklarının kusmaya başladığını gören yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri İ.B.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.