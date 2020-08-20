Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte yoğunluğun yaşandığı Gaziler çarşısında maske kullanımının kısmen riayet edildiği gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Yapılan denetimlere rağmen yoğunluk yaşanan çarşı, cadde ve sokaklarda özellikle gençlerin maske takmadığı ya da uygun şekilde kullanmadığı görüntülere yansıdı.