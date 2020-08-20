Kentte yoğunluğun yaşandığı Gaziler çarşısında maske kullanımının kısmen riayet edildiği gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Yapılan denetimlere rağmen yoğunluk yaşanan çarşı, cadde ve sokaklarda özellikle gençlerin maske takmadığı ya da uygun şekilde kullanmadığı görüntülere yansıdı.
Gaziantep’te çarşı yoğunluğu sürüyor
20.08.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında olan Gaziantep'te, çarşı ve sokaklarda oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,çarşı yoğunluğu,
726140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726140.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER