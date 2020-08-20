Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi Davut Şimşek’in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.