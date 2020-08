Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; pazartesi günü 38 ABG 399 plakalı araç ile Marmaris İlçesi’ne giriş yapan 9’u hırsızlık 2’si yağma 11 ayrı suçtan sabıkalı 20 yaşındaki Bilal M. İle 12 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı 22 yaşındaki Murat B. ve yanlarına aldıkları 24 yaşındaki fadıl C. ile lüks bir otele yerleşti.

Otelde ve şehirde cömertçe para harcayıp lüks bir tatil yaparak zengin turist görünümü veren ekip geldikten sonra geceleri otelin çevresindeki lüks evler birer birer soyulmaya başladı. Oldukça sakin olan bölgede her gün bir villanın soyulduğunu gören polis hırsızlığın işleniş şekli ve güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kişileri incelediğinde bölgeye yeni bir hırsız grubun geldiğini tespit etti. Bölgede tedbir alan ekipler hırsızların evleri soyarken 38 ABG 399 plakalı lüks aracı kullandığını da tespit etti.

Bugün, sabaha karşı bir eve daha girmeye çalışan iki kişi, mahalle sakininin görmesiyle kaçarak uzaklaştı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri plaka üzerinden çalışma yaparak şahısların bölgede bulunan lüks bir otelde konakladıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı’nın izni ile otelde sessizce operasyon yapan polis her üç kişiyi de odasındaki yatağından aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çalınan altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 lira Türk lirası çıktı. Oayda gözaltına alınan Fadıl C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Bilal M. İle Murat B. toplanan suç unsurları ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Edirne cezaevinden çıkmışlar

Adliyeye sevk edilen iki şahsın da kısa süre önce hırsızlık suçundan dolayı Edirne Cezaevi’nden çıktıkları öğrenildi.