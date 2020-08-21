Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü aralarında Iğdır'ın da bulunduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illeri için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan uyarıda, “Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
Meteoroloji'den Iğdır için 'ani sel, su baskını ve yıldırım' uyarısı
21.08.2020 - 10:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Iğdır için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,Iğdır,sel,sağanak,
726279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726279.aspx
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