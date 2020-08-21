Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü aralarında Iğdır'ın da bulunduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illeri için ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi uyarısı yaptı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan uyarıda, “Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.