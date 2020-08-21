Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin duvarı çöktü!
21.08.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziosmanpaşa,hastane,duvar çökmesi,
726294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726294.aspx
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