Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.