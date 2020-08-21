Olay, Payas ilçesinde bulunan bir özel işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan getirilen demirleri taşıması için getirilen vinçten düşen demirler aşağıda bulunan çalışan Ali Akkar'ın (25) üstüne düştü. Ağır yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vinçten üstüne demir düşen genç hayatını kaybetti
21.08.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde vinçten üzerine demir düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,
726370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726370.aspx
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