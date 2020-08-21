Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Payas ilçesinde bulunan bir özel işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan getirilen demirleri taşıması için getirilen vinçten düşen demirler aşağıda bulunan çalışan Ali Akkar'ın (25) üstüne düştü. Ağır yaralanan gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.