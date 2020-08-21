AFAD verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altındaki kısa süreli depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
21.08.2020 - 22:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
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