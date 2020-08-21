Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ikinci haftasından itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü itibarıyla yeniden yapılacağı açıklanmıştı. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon firmaları tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanmasının ardından 22 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir’de beklenilen aşırı rüzgar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turları iptal edildi.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının 23 Ağustos Pazar günü yapılması bekleniyor.

