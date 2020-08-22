Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 21 Ağustos 2020 tarih saat 18.00'dan itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklanırken, ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.