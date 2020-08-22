Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketi Gaziantep’e bir ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki Mehmet Kaplan’ın oturduğu apartmanın 4. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen’in acılı ailesini ziyaret etti. Baba Bülent Delen’e taziyelerini ileten Bakan Gül, Delen için Fatiha okudu.