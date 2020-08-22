Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sonucu son iki günde Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45.828 paket sigara, 1265 gram esrarla 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi.