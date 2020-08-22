Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sonucu son iki günde Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45.828 paket sigara, 1265 gram esrarla 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi.
Van, Hakkari ve Hatay'da kaçakçılara darbe
22.08.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 45.828 paket sigara, 1265 gram esrar ile 3 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,Hakkari,Hatay,MSB,
726513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726513.aspx
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