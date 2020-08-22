Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma 'nın Doğruca Mahallesi'nde tren yolundan yaya olarak geçmeye çalışan Cavit Tuna'ya (49), lokomotif çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Tuna, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.