AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Burgaz’ın sosyal medyadaki paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
22.08.2020 - 23:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.
Etiketler : ak parti,Zihni Çalışkan,Covid-19,
726613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726613.aspx
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