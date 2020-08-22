Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burgaz’ın sosyal medyadaki paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulundu.