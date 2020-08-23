Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

Bakan Soylu: Giresun'da 3 kişinin cansız bedenine ulaştık Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. Giresun'a giden İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde 3 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.