Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Gamze Aydın, 17 Ağustos’tan buyana ‘amcalarıma gideceğim’ diyerek evden ayrılarak kayıplara karışmıştı. Aydın ailesi Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne kızları Gamze’nin kayıp ilanını verdi. Kızıltepe Emniyeti kayıp Gamze’nin bulunması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Konunun aydınlatılması için birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Emniyet ekipleri 100 saate yakın kamera kayıtlarını inceledi. Her yerde Gamze'yi arayan polis ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler kayıp kızın izine güvenlik kameralarından rastladı. Güvenlik kameralarını takip eden polis ekipleri Gamze'yi bir polis uygulama noktasında buldu.

6 gündür kayıp olan Gamze Aydın’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.