Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik'teki bir odunkömür deposunda çalışan Anna Muhammed Y. (29), internetten tanışarak işyerine çağırdığı kendisi gibi Türkmenistan uyruklu olan Rozygul Rejepova'yı (47) baltayla öldürdü. Dün sabah Rejepova'nın cesediyle karşılaşanlar, durumu polise bildirdi. Polis, katil zanlısı olduğu belirlenen Anna Muhammed Y.'yi kısa sürede yakaladı. Zanlının, aralarında çıkan tartışmanın ardından Rejepova'yı başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.