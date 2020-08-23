İstanbul Pendik'teki bir odunkömür deposunda çalışan Anna Muhammed Y. (29), internetten tanışarak işyerine çağırdığı kendisi gibi Türkmenistan uyruklu olan Rozygul Rejepova'yı (47) baltayla öldürdü. Dün sabah Rejepova'nın cesediyle karşılaşanlar, durumu polise bildirdi. Polis, katil zanlısı olduğu belirlenen Anna Muhammed Y.'yi kısa sürede yakaladı. Zanlının, aralarında çıkan tartışmanın ardından Rejepova'yı başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.
İstanbul'da vahşet! İnternetten tanıştığı kadını baltayla öldürdü
23.08.2020 - 09:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kan donduran cinayet olayı İstanbul Pendik'te yaşandı. Bir odun deposunda çalışan yabancı uyruklu Anna Muhammed Y.(29) isimli şahıs, internetten tanışıp çalıştığı depoya çağırdığı Rozgul Rejepova'yı(47) baltayla vahşice öldürdü. Cani adam polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Sabah
Etiketler : istanbul,vahşet,internet,cinayet,
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