Olay, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi 9059. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akman (52) serasını tadilat yaptırırken içerisinde kalan eski demirleri traktörüne yükledi. Serasının önündeki yoldan ara sokağa çıkmaya çalışan Akman'ın idaresindeki 07 NG 232 plakalı traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kazada traktörün altında kalan Akman olay yerinde hayatını kaybetti.
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
23.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : traktör,
726714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726714.aspx
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