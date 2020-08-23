Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkezde 1 günde 96 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 102 kişiden dolayı 96 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 102 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 96 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı.