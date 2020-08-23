Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı mücadele sürerken, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kurallar hiçe sayıldı. Son 3 aydır hayata geçirilen 'Yeni Normalleşme Dönemi'nde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor.

İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç takmazken, bazılarının da, maskeyi çenesinin altına ve koluna taktığı görüldü.

Ayrıca, maskeyi şapka gibi kafasına takan adam dikkat çekti.