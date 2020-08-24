Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde Sahilkent Mahallesi Koruca mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ferhat Tankut sera kurulum çalışması yaparken elektrik akımına kapıldı. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Tankut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tankut’un cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tankut’un cenazesi bugün Akçaalan Belenyayla Mezarlığında toprağa verilecek.