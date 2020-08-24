Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyünde ikamet eden Hatice Kuyrukoğlu, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Hatice Kuyrukoğlu’nun tedavisine başlandı. Hatice Kuyrukoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Hatice Kuyrukoğlu, Pınarbaşı’nda Sümenler köyünde güvenlik önlemleri arasında aile kabristanlığına defnedildi.

İnebolu’dan gelerek koronavirüs tedavisi gören Zihni Ulugün hayatını kaybetti

İnebolu’da rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 78 yaşındaki Zihni Ulugün’ün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada bir süredir tedavi gören Zihni Ulugün, hayatını kaybetti. Ulugün’ün cenazesi, İnebolu’ya gönderilerek güvenlik önlemleri altında aile kabristanlığına defnedildi.