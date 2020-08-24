Silvan'da bulunan merkez PTT şubesinde vezne görevlisi M.A.'nın baş ve karın ağrısı ile bulantı şikayeti ile başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. M.A. tedavi altına alınırken, çalıştığı şube ise bir haftalığına kapatıldı. Silvan ilçesi Cami Mahallesinde bulunan diğer PTT şubesi de önlem amaçlı bir haftalığına kapatıldı.
Personelin testi pozitif çıkınca Silvan'daki iki PTT şubesi kapatıldı
24.08.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan iki PTT şubesi, personellerinin birinde koronavirüs çıkması sonucu kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : PTT,koronavirüs,
726944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726944.aspx
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