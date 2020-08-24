Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan'da bulunan merkez PTT şubesinde vezne görevlisi M.A.'nın baş ve karın ağrısı ile bulantı şikayeti ile başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. M.A. tedavi altına alınırken, çalıştığı şube ise bir haftalığına kapatıldı. Silvan ilçesi Cami Mahallesinde bulunan diğer PTT şubesi de önlem amaçlı bir haftalığına kapatıldı.