Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4.Veysel Sokak'daki bir depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerindeki plastik ve kağıt atıklar kısa sürede tutuştu. Yanıcı maddelerin alev almasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 7 aracıyla yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.