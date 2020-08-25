Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, gece saatlerinde Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.