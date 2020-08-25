Yangın, gece saatlerinde Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Urla'da otluk alanda korkutan yangın
25.08.2020 - 01:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin alevleri söndürmek için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : urla,urla yangın,yangın,
727018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727018.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER