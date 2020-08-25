Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun, hafta sonu yaşadığı sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge çamurdan, enkazdan arındırılıyor. Dere taşkını ile sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları iş makinalarıyla kaldırılıyor. Esnaflar da kendi temizliğini kendi yapıyor. Bu arada kurtarma ekipleri de selde kaybolanları arıyor. İlk gün beş kişinin cansız bedeni bulunurken dün Uzman Çavuş Burak Tok (28) ve Uzman Çavuş Erdem Çıtır ile vatandaşlardan İbrahim Güdük’ün (49) de naaşlarına ulaşıldı. Böylelikle afette hayatını kaybedenlerin sayısı sekize çıkarken kayıp sayısı da sekize düştü. Çalışmaları yakinen takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Burada vatandaşın çizmeye ihtiyacı vardı. Başka afetlerde böyle çizme talebim olmaz. Sürekli maske dağıtıyoruz. Herkes durumun normale dönmesi için gayret gösteriyor. Hem binaların hem de esnafın hasarını tespit ediyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşi hâlen kayıp olan ve evi sular altında kalan Zeynep Akar'a ziyarette bulundu. Bakan Kurum, aileye başka bir evin tahsis edileceğini söyledi. Kurum, ayrıca Dereli’ye iki, Doğankent’e ise bir tane olmak üzere toplamda üç Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını dile getirdi.

ŞEHİTLER DUALARLA UĞURLANDI

Giresun Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu araçla dereye düşen askerlerden ikisi hâlâ aranırken üçü defnedildi. Uzman Çavuş Onur Kıran Çanakkale Eceabat’ta, Uzman Çavuş Erdem Çıtır (44) Ordu Çamaş’ta, Uzman Çavuş Burak Tok ise Gümüşhane Köse’de (28) toprağa verildi. Köse’nin eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve bir ay evvel Giresun’a tayin edildiği öğrenildi.