Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü ile Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde uygulanan karantina sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlarda rahat nefes aldı. Karantina kalkan köylerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe ve şehir merkezine akın etti.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Kozlu köyü ile Selim Bayburt köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.