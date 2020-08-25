Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Korona virüsün böbreklere ilişkin etkileri, verilerle paylaşıldı. Buna göre; virüs nedeniyle hastaneye yatan ve durumu ciddi olduğu için tedavileri yoğun bakımda devam eden hastaların yarısına yakınının, böbreklerinin çeşitli oranlarda geçici olarak etkilendiği gözlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi Nefroloji uzmanlarına göre, ağır Covid-19'u olan birçok hasta aynı zamanda yüksek tansiyon ve diyabet dahil olmak üzere kronik hastalıklara sahip ise bunlarda böbrek hasarı görülme sıklığı arttırmaktadır.

Uluslararası Nefroloji Derneği - ISN’e göre ise hastalığı geçirmiş kişilerde, Covid-19’un böbreklere uzun dönem etkisi henüz bilinmiyor. Yeterli sayıda bilimsel araştırma olmamakla birlikte, hastalığı ağır biçimde geçirenlerin yüzde 25-50’sinde böbrek anormallikleri görülüyor.

Böbrek sorunu olmayanlarda risk altında

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “İçinde bulunduğumuz süreç sadece kişilerin kendisi için değil toplumun tamamı için hareket etmesini gerektirecek bir dönem. Bireysel önemlere ne kadar iyi riayet edersek o kadar kendimizi ve toplumumuzu koruyabiliriz. Burada öncelikli çağrım böbrek hastalarına: öncelikle kendinize ve ardından yakın çevrenize gerekli tüm tedbirleri aldırın ve doktorlarınız söylemleri dışına çıkmayın. İkinci çağrım ise herhangi bir böbrek sorunu yaşamayanlara: maalesef kesinliği kanıtlamamış olsa da klinik tablolar böbrek sorunu yaşamayanlarında korono virüs sonrası risk altında olduğu yönünde. Bu sebeple tanı almış ve tedavi görmüş kimselerin gerekli kontrolleri yaptırmakta gecikmemeleri son derece önemlidir” dedi.