Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stratejik öneme sahip M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki Urem Al-Kubra kasabası yakınlarından geçen Rus devriyesi sırasında RPG füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından RPG füzesi atıldı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklara göre, Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.