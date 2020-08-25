Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu aldığı kararla Kovid-19 vakalarının yoğunluk gösterdiği Altıntaş ve Tütüncüler Mahallesi’nde giriş ve çıkışları 15 gün süre ile kapatmıştı. Karantina altında bulunan Mahallelerde filyasyon ekipleri çalışmalarına devam ederken, Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri de karantina altındaki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde temaslı olduğu belirlenen vatandaşlarda gözetim altında tutuluyor. Son yapılan çalışmalar neticesinde bir kişinin daha Kovid-19 olduğu belirlenirken, dün 36 olan Kovid-19 vakası 37’ye yükseldi. Toplamda Kovid-19 vakası görülen ve temaslı olduğu belirlenen toplam 355 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Ayrıca ekipler ilçe genelinde korona virüs salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.