Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve Şanlıurfa’dan kente fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci’yi arama çalışmaları sürüyor. 15 gündür denizden ve karadan kapsamlı bir şekilde sürdürülen arama çalışmalarında sonuç vermezken, ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor.
Öte yandan Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş'ın cesedi dün, 4 günün ardından balıkçılar tarafından bulunmuştu.
Ordu’da denizde kaybolan genç 15 gündür bulunamadı
25.08.2020 - 16:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da 15 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve Şanlıurfa’dan kente fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci’yi arama çalışmaları sürüyor. 15 gündür denizden ve karadan kapsamlı bir şekilde sürdürülen arama çalışmalarında sonuç vermezken, ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,kayıp genç,
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