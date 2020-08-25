Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan Vezir (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakılmış, olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan inşaat işçisi, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti
25.08.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan Vezir (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakılmış, olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler : inşaat,işçi,
727169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727169.aspx
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