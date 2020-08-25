Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.15 sıralarında Mollaahmetler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü Ahmet Yeşilkula, mahalle yakınlarında bulunan tarlalarında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kullandığı traktörden düştü. Bu sırada traktörün tekerleğinin altında kalan genç, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Yeşilkula, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.