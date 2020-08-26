Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.