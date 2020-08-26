Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bartın merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı patpat kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Aksüt ve patpat kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Aksüt (71) kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.