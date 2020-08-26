Kaza, Bartın merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı patpat kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Aksüt ve patpat kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Aksüt (71) kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 5 yaralı
26.08.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı patpat kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Aksüt ve patpat kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Aksüt (71) kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : patpat kazası,kaza,
727340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727340.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER