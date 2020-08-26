Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Nermin Coşkun’dan (50) yakınları yaklaşık 1 haftadır haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Yakınları tarafından çilingir yardımıyla evin kapısı açıldıktan sonra kadının evde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Coşkun’un hayatını kaybettiği ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
Bir haftadır haber alınamıyordu... Evine giren yakınları şoke oldu!
26.08.2020 - 18:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Etiketler : nermin coşkun,kahramanmaraş,ölüm,
727426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727426.aspx
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