Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Nermin Coşkun’dan (50) yakınları yaklaşık 1 haftadır haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Yakınları tarafından çilingir yardımıyla evin kapısı açıldıktan sonra kadının evde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Coşkun’un hayatını kaybettiği ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.