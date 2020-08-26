Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

''HADİ HERKES PİSTE, OYNAMAYAN KORONA OLSUN İNŞALLAH''

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

30 KİŞİ HALAYA KALKTI, TOPLAM 6 BİN 360 LİRA CEZA KESİLDİ

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.