Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Melih Buğra Ertek (19), merakla beklediği sonucu çalıştığı pazar tezgahında aldı.

Başarı sırrının düzenli ve verimli çalışmaktan geçtiğini söyleyen Ertek, “Burada müşteri ile ilgilenirken sonuçları öğrencim, çok mutlu oldum. Sevincimi yakınlarımla, burada birlikte çalıştığımız arkadaşlarla paylaştım” dedi.

''BABAM DOKTOR OLMAMI İSTİYORDU''

Haftanın iki günü pazar tezgahında diğer günler ise sınavlara çalıştığını belirten Ertek, iki kardeş olduklarını babasının Turhal’da makine fabrikasından emekli olduğunu ifade ederek, “Tıp, doktorluk babamın istediği bir meslekti. Benim doktor olmamı istiyordu. Burada hem çalışıp, hem de derslerime çalışarak Tıp Fakültesini kazandım. Hem babamı, hem de ailemi mutlu ettim” diye konuştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ertek, psikiyatri doktoru olmayı istediğini sözlerine ekledi.