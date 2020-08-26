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Denizli’de sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
26.08.2020 - 21:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtan mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi. Denizli-Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kamyonet ve bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı kara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Etiketler : denizli,zincirleme kaza,sel,
727458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727458.aspx
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