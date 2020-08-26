Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 200 hektar kızılçam ormanı 3 gün süren yangında küle dönerken Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgedeki doğal yaşam alanlarında avcılık faaliyetlerini denetlemeyi sürdürüyor. Ekipler yanan ormandaki yok olan canlı çeşitliliği ile ilgili inceleme yaparken farklı yaşam alanlarında koruma altındaki canlıları da koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi tarafından yapılan kontrollerde 2 şahısa belgesizlikten ve 3 adet incir kuşu ile 1 adet ibibik vurmaktan yasal işlem yapıldı.