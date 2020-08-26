Edinilen bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi’nde şizofren hastası Nazmiye K. (30) aynı mahallede tartıştığı 18 yaşındaki Mizgin Toparlı'yı boğazından bıçakladı. Toparlı olay yerinde hayatını kaybederken, olayda genç kızın babası da ayağından yaralandı. Olayın ardından Nazmiye K. bölgeye gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, 2 çocuk annesi Nazmiye K.’nin 2 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Genç bir kız, tartıştığı şizofren kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
26.08.2020 - 23:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Sason ilçesinde genç bir kız, tartıştığı ve şizofren olduğu öğrenilen bir kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi’nde şizofren hastası Nazmiye K. (30) aynı mahallede tartıştığı 18 yaşındaki Mizgin Toparlı'yı boğazından bıçakladı. Toparlı olay yerinde hayatını kaybederken, olayda genç kızın babası da ayağından yaralandı. Olayın ardından Nazmiye K. bölgeye gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, 2 çocuk annesi Nazmiye K.’nin 2 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Etiketler : batman,cinayet,şizofreni,
727482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727482.aspx
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