Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Silivri Boşnak Bahçe mevkiinde bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Behzat Ergin, bahçesinde yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yüksekten deniz kenarına düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet mensupları sevk edildi. Silivri İtfaiye Amirliğinin bünyesinde bulunan bot ile yaşlı adamın düştüğü yere deniz yoluyla gidildi. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.