Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Terme ilçesinde bulunan Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ezgi Sıla Kılıçaslan, özel kursa gitmeden ve ek ders almadan LGS’de 0,02 yüzdelik dilimine girerek il birincisi oldu. Kılıçaslan, hayalindeki İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazandı.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretim yılının yarısından itibaren uzaktan eğitim ile sınava hazırlanan Ezgi Sıla Kılıçaslan, pandeminin kendisinde endişe uyandırdığını ancak sınav çalışmalarına sürekli olarak devam ettiğini anımsattı. LGS’de fen bilimlerinden 1 soru yanlış yaparak 495.539 puan alan Kılıçaslan, “Sınav için hiçbir özel kursa ve özel derse gitmedim. Okul öğretmenlerimin verdiği dersler ve sıkı çalışma programım sayesinde başarıya ulaştım. Sınav nedeniyle kendimi eve kapatmadım ya da sürekli sosyal hayatıma zaman ayırmadım. Yalnızca planlı şekilde hareket ettim” dedi.

Dersleriyle ilgili olarak yardıma ihtiyacı olduğunda devamlı öğretmenlerine müracaat ettiğini dile getiren Kılıçaslan, “Ben ve tüm arkadaşlarım virüs nedeniyle okulların kapatılmasından çok endişe duymuştuk. Uzaktan eğitimler başladığında hiç zaman kaybetmeden çalışmalarıma başladım. Konularda takıldığım ya da anlamadığım yerler olduğunda sürekli öğretmenlerimle iletişime geçiyordum. Öğretmenlerim kimi zaman konuları telefondan anlatıyorlardı” ifadelerini kullandı.

Hayalindeki okul olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazandığını belirten Ezgi Sıla Kılıçaslan, sınav sürecinde kendisine destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Korona virüs salgınına rağmen sınava hazırlanan öğrencilere Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu olarak her türlü desteği sunduklarını kaydeden okul müdürü Mustafa İmamoğlu, “Öğretmenlerimiz gerek uzaktan eğitim gerek aile ziyaretleriyle öğrencilerimizi sınava hazırlamak için var güçleriyle çalıştılar. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin hepsi büyük özveri ile çalıştılar. LGS’de Samsun birincisi olan Ezgi Sıla Kılıçaslan öğrencimiz ise bizleri onurlandırdı” şeklinde konuştu.